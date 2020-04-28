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طب أسوان ينظم حملة للتوعية بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي

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طب أسوان ينظم حملة للتوعية بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي طب أسوان ينظم حملة للتوعية بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي

ينظم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب في جامعة اسوان، حملة للتوعية بفيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

وصرح بذلك الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بالجامعة وقال: ان الحملة تتضمن نشر وتوزيع بوستات للتوعية بفيروس كورونا على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة التي يشترك فيها مئات الالاف من المواطنين على مستوى محافظة اسوان، ذلك لتعريفهم بهذا المرض.

وأضاف عميد كلية الطب، ان الحملة تتضمن العديد من الإرشادات الطبية المهمة، بهدف تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة والتصدي للشائعات الخاطئة والمغلوطة حول منها ان أجساد الموتي من ضحايا فيروس كورونا المستجد ليست معدية نهائيًا، وذلك وفقًا لتاكيدات منظمة الصحة العالمية، كما ان الشمس الحارقة لا تقضي على فيروس كورونا المستجد، لذا يجب اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، للوقاية من الفيروس من خلال الحفاظ على غسل الايدي باستمرار والبقاء في المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي في حالة الاضطرار للخروج من البيت.

المشرق نيوز

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