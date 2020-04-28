توتال الفرنسية تستبعد مشروع أميرال في السعودية من خطة لترشيد النفقات

مباشر: قال شركة توتال الفرنسية، إحدى اكبر الركات العاملة بقطاع النفط والطاقة، إن مشروعها المشترك للبتروكيماويات البالغ قيمته 5 مليارات دولار مع أرامكو السعودية في مدينة الجبيل بالمملكة لن يتأثر بتخفيضات مزمعة في الاستثمار، رغم أن الشركاء يركزون على السيطرة على التكاليف، بحسب "رويترز".

وكانت توتال أعلنت تخفيضات حادة في الانفاق ومن المتوقع أن تعلًق بعض المشاريع بعد أن أدت إجراءات العزل العام لإحتواء فيروس كورونا إلى تدمير الطلب على الوقود وانهيار في سعر النفط.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء: "الهدف الذي أعلنته توتال مؤخرا لخفض انفاقها الرأسمالي للعام 2020، بما في ذلك 500 مليون دولار في قطاع المصب، لا يشمل هذا المشروع".

وأضافت أن "الشركاء يركزون على السيطرة على التكاليف وأن الدراسات الهندسية جارية لمجمع أميرال للبتروكيماويات الكائن إلى جوار مصفاة ساتورب".

وتتوقع توتال الفرنسية أن يبدأ تشغيل المجمع، الذي يشمل وحدة تكسير مختلطة اللقيم بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن سنويا من الايثلين، في 2024، بحسب الوكالة.

وأضافت الشركة الفرنسية، أن الشركاء يواصلون جهودهم للتقيد بالجدول الزمني المعلن.

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