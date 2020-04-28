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استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

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استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

تابع محمد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عملية صرف منحة رئيس الجمهورية عبدالفتاح بواقع 500 جنيه لمدة ثلاثة شهور للعمالة غير المنتظمة، والمستمرة في الفترة 26 أبريل الجاري حتى 10 مايو المقبل، ومعلنًا أن 126 عاملًا صرفوا بواقع 85 عاملًا صرفوا من مكاتب البريد و41 من بنك التنمية والائتمان الزراعي في العاصمة طور سيناء.

وأشار “عبد الرحمن” إلى أنه تابع بنفسه فعاليات عملية صرف منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري في العاصمة طور سيناء، والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها، وعملية الصرف تجرى في هدوء وبلا تكدس ولا توجد أي مشكلات.

وأوضح وكيل وزارة القوي العاملة بجنوب سيناء، أن هناك منحة أخرى هي منحة استثنائية قدرها 500 جنيه فقط، تصرف للقاعدة المسجلة بالإدارة وعددها 3790 عاملًا وبدا صرفها من آخر مارس الماضي ومستمرة حتى آخر أبريل الجاري، ولافتًا إلى أن المنحة الاستثنائية تصرف من البريد فقط.

المشرق نيوز

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