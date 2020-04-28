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جهاز الشروق يشن حملات مكثفة على الإشغالات بالأسواق ومخالفي البناء

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جهاز الشروق يشن حملات مكثفة على الإشغالات بالأسواق ومخالفي البناء جهاز الشروق يشن حملات مكثفة على الإشغالات بالأسواق ومخالفي البناء

قَـــــاد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهازمدينة الشروق، حملة إزالة ورفع إشغالات، بمشاركة العقيد مهاب زمزم رئيس مباحث شرطة التعمير، والمقدم محمد سامر رئيس قسم شرطة التعمير، إذ استهدفت الحملة الأحياء الأول والثانى والتاسع بإجمالى “8” مجمع تجارى.

وتمكنت اللجنة من مصادرة الإشغالات الموجودة خارج حدود المحلات التجارية بتلك المجمعات، وذلك لتعديهم على ممرات المشاة، كما شملت الحملة رفع الباعة المتجولين حول المجمعات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وتأتى الحملة بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق والمحافظة أيضًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وواصلت لجنة الإزالة الفورية أعمالها ضد مستغلي الظروف الاستثنائية لتداعيات ، إذ تمكنت اللجنة من إزالة أعمال مخالفة في مهدها بمبنى تحت الإنشاء، وذلك بدور سطح القطعة رقم “67” المجاورة “1” المنطقة التاسعة عمارات بغرض زيادة النسب البنائية، وذلك على نفقة المخالف، بالإضافة إلى تحرير محضر المخالفة اللازمة.

وأهاب رئيس جهاز مدينة الشروق بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وقال انه سيجرى التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يجرى التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.

المشرق نيوز

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