أخبار عاجلة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الاردن : السماح للمواطنين استخدام مركباتهم من يوم الاربعاء

Print
الاردن : السماح للمواطنين استخدام مركباتهم من يوم الاربعاء الاردن : السماح للمواطنين استخدام مركباتهم من يوم الاربعاء

جي بي سي نيوز :- قال وزير الاعلام امجد العضايلة ان ستسمح للمواطنين التنقل بمركباتهم ابتداءا من يوم الاربعاء القادم داخل المحافظات , و اضاف انه سيتم السماح يوم الأربعاء للمركبات ذات الأرقام الفردية بالتنقل على ألا يزيد عدد الركاب عن اثنين .

و بشأن حاملي التصاريح، بين انه سيتم السماح لهم باستخدام مركباتهم كالمعتاد، وبحسب نوع التصريح الممنوح لهم، بغضّ النظر عن أرقام مركباتهم.

و نوه الى ان التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.

وبين ان عدد المنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي حتى الآن 9500 منشأة .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

شبكة عيون الإخبارية