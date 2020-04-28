الاردن : السماح للمواطنين استخدام مركباتهم من يوم الاربعاء

جي بي سي نيوز :- قال وزير الاعلام امجد العضايلة ان الحكومة ستسمح للمواطنين التنقل بمركباتهم ابتداءا من يوم الاربعاء القادم داخل المحافظات , و اضاف انه سيتم السماح يوم الأربعاء للمركبات ذات الأرقام الفردية بالتنقل على ألا يزيد عدد الركاب عن اثنين .

و بشأن حاملي التصاريح، بين انه سيتم السماح لهم باستخدام مركباتهم كالمعتاد، وبحسب نوع التصريح الممنوح لهم، بغضّ النظر عن أرقام مركباتهم.

و نوه الى ان التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.

وبين ان عدد المنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي حتى الآن 9500 منشأة .