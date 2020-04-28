ضبط 50 كرتونة تمر غير صالح للاستخدام الآدمي بأبو قرقاص

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وكذلك ضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة أبو قرقاص، حملة موسعة بأحياء المدينة، أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات والمنشآت، وانتهاء صلاحية السلع، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 50 كرتونة تمر غير صالح للاستخدام الآدمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.