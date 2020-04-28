أخبار عاجلة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

بيطري الوادي الجديد: تعقيم 1150 منشأة حكومية وغير حكومية

Print
بيطري الوادي الجديد: تعقيم 1150 منشأة حكومية وغير حكومية بيطري الوادي الجديد: تعقيم 1150 منشأة حكومية وغير حكومية

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تعقيم وتطهير 1150 منشأة حكومية وغير حكومية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراهم، إذ أن ذلك ضمن الخطة التي تقودها المديرية، بالتنسيق مع المديريات الأخرى.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان له، الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى، لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، للوقاية من .

وكان أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة إيجابية بعد ظهور نتيجة تحليل 3 عينات جديدة بالداخلة ووفاة حالتين وبلغت حالات الاشتباه 223 حالة.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية