بيطري الوادي الجديد: تعقيم 1150 منشأة حكومية وغير حكومية

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تعقيم وتطهير 1150 منشأة حكومية وغير حكومية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراهم، إذ أن ذلك ضمن الخطة التي تقودها المديرية، بالتنسيق مع المديريات الأخرى.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان له، الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى، لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، للوقاية من فيروس كورونا.

وكان أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة إيجابية بعد ظهور نتيجة تحليل 3 عينات جديدة بالداخلة ووفاة حالتين وبلغت حالات الاشتباه 223 حالة.