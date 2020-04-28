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الصين تحذر العالم: كورونا سيعود كل عام ولن يختفي مثل سارس

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الصين تحذر العالم: كورونا سيعود كل عام ولن يختفي مثل سارس الصين تحذر العالم: كورونا سيعود كل عام ولن يختفي مثل سارس

أكدت سكاى نيوز ، أنه فى الوقت الذى يعمل فيه العلماء على قدم وساق لإيجاد لقاح أو علاج لمواجهة أزمة ، حذر علماء صينيون من أن الفيروس لن يختفى، موضحين أنه سيعود للظهور كل عام، حيث قالت مجموعة من الباحثين الفيروسيين والأطباء الصينيين، إنه ليس من المرجح أن يختفى فيروس كورونا بالطريقة التى حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عامًا، وذلك لأن كورونا قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأى أعراض، على عكس سارس.

ولفتت إلى أنه سيكون من الصعب حصر حالات الإصابة جميعها، وإدخالها فى الحجر الصحى لمنع انتشار الفيروس، حيث قال مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، جين تشى، إنه من المحتمل جدًا أن يكون كورونا وباءً يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميًا ومستمرًا بالتواجد داخل الأجسام البشرية.

وأصبح هناك إجماع بين كبار الباحثين والحكومات فى جميع أنحاء العالم، على أنه من غير المحتمل القضاء على “كوفيد-19″، على الرغم من عمليات الإغلاق المكلفة التى أدت إلى خسائر كبيرة فى الاقتصاد العالمي.

المشرق نيوز

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