إليك المواصفات الكاملة لهاتف LG Velvet

كشفت شركة إل جي النقاب عن المواصفات الكاملة لهاتفها الذكي الرائد الجديد (LG Velvet)، وذلك قبل إطلاقه رسميًا في 7 مايو ضمن حدث عبر الإنترنت، وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن الهاتف الذكي يحتوي على شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.8 إنشات مع نسبة العرض 20.5:9 تطلق عليها الشركة اسم (Cinema FullView).

وسيكون للشاشة والغطاء الخلفي جوانب منحنية، وهو ما قالت إل جي إنه يجعل من السهل على المستهلكين التعامل مع الجهاز، وأضافت الشركة أن الجهاز يحتوي على مكبرات صوت ستيريو توازن الصوت عبر برنامج ذكاء اصطناعي مخصص للتحكم في الصوت وتحسينه اعتمادًا على المحتوى الذي تستمع إليه.

وفيما يتعلق بشكل (LG Velvet)، فإن الجهة الخلفية تأتي بتصميم قطرة المطر، حيث هناك ثلاث كاميرات بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

وتستخدم الكاميرا تقنية تجميع وحدات البيكسل (Quad Binning) لاستقبال المزيد من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالتالي توفير لقطات أفضل في الأماكن المظلمة.

ووفقًا للشركة، فإن الكاميرات تدعم تسجيل (ASMR) الذي يزيد من حساسية الميكروفونين لالتقاط أصوات أكثر هدوءًا، وذلك في سبيل تزويد المستهلكين بجودة صوت أفضل عند تسجيل مقاطع الفيديو، إلى جانب وجود وظيفة (Voice Out Focus)، التي تتيح التقاطًا أفضل للأصوات في الصوت المحيط.

ويعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 765 5G) من كوالكوم، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، مع فتحة (MicroSD) يمكنها دعم ما يصل إلى 2 تيرابايت.

ويحتوي (LG Velvet) على منفذ لسماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ USB من النوع C، ويدعم الملحقات الحصرية، مثل الشاشة المزدوجة (LG Dual Screen) والقلم الإلكتروني (Stylus Pen)، وذلك بالرغم من أنه سيتم بيعها بشكل منفصل.

ويتضمن الهاتف بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير، وقالت الشركة إن الجهاز مزود بخوارزمية برمجية للطاقة المنخفضة حتى لا تُستنزف البطارية بسرعة عند استخدام شبكات الجيل الخامس (5G).

ويأتي (LG Velvet) بأربعة ألوان هي الأبيض (Aurora White)، والبرتقالي (Illusion Sunset)، والرمادي (Aurora Gray)، والأخضر (Aurora Green)، وقال متحدث باسم الشركة إن الجهاز الرائد سيكون متاحًا للشراء في كوريا الجنوبية في 15 مايو، لكن دون الإعلان بعد عن تفاصيل حول تاريخ الإطلاق العالمي أو تفاصيل الأسعار.