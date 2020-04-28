DJI تعلن عن Mavic Air 2 بوقت طيران أطول بكثير

أعلنت شركة (DJI) الصينية عن أحدث طائراتها الاستهلاكية التي تعمل بدون طيار، (Mavic Air 2)، والتي تأتي بعد عامين ونصف من تقديم أول طائرة (Mavic Air)، وزودت الشركة الطائرة الجديدة بمستشعر تصوير أكبر، وتخلت عن الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) لصالح تقنية الإرسال (OccuSync) الخاصة بشركة (DJI).

ويهدف النموذج الجديد البالغ سعره 799 دولارًا إلى تحقيق أعلى مستوى في جميع النواحي تقريبًا، ولدى الطائرة عمر بطارية أطول يسمح بما يصل إلى 34 دقيقة من وقت الطيران، وهي مزودة بوحدة تحكم معاد تصميمها بالكامل، وقدرات فيديو أفضل.

وقد يكون التغيير الأكثر أهمية بالنسبة للمصورين الجويين ومصوري الفيديو هو الكاميرا الجديدة، إذ تتميز (Mavic Air 2) بمستشعر تصوير بدقة 48 ميجابيكسل قادر على تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويتميز مستشعر (Quad Bayer) بتجميع وحدات البكسل لإنتاج صور بجودة أعلى بدقة 12 ميجابكسل، أو يمكنك استخدام دقة 48 ميجابكسل كاملة عند الحاجة، ويمكن للكاميرا تصوير فيديوهات (HDR) بدقة 4K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، وفيديوهات الحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وتقول (DJI) إنها حسنت التصوير بالذكاء الاصطناعي للطائرة التي بدون طيار؛ للتعرف على المشاهد واختيار أفضل وضع تصوير تلقائيًا، مثل (HDR) أثناء النهار، أو الوضع الليلي (Hyperlight) ليلًا.

وتعد (Mavic Air 2) أثقل قليلاً من سابقتها، إذ يبلغ وزنها 570 جرامًا بدلاً من 430 جرامًا لطائرة (Mavic Air)، كما أنها تحتوي على بطارية أكبر قادرة على الطيران لمدة 34 دقيقة بدلاً من 21 دقيقة فقط، إلى جانب المحركات الأكثر كفاءة، والتحسينات في الديناميكيات الهوائية.

وتعمل تقنية إرسال الفيديو المحسنة بشكل أكثر موثوقية على مسافات تصل إلى 10 كيلومترات مكعبة، وأوضحت شركة (DJI) أنها تواصل تحسين مستشعرات الكشف عن الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتقدم (Mavic Air 2) الإصدار 3.0 من نظام (APAS) من (DJI)، الذي يكتشف الأشياء ويعيد توجيه الطائرة التي بدون طيار تلقائيًا لتجنب التصادمات، وتقول الشركة إن الإصدار الجديد يستخدم الخرائط الثلاثية الأبعاد من أجل انتقال أكثر سلاسة حتى في البيئات المعقدة.

كما أن (Mavic Air 2) هي أول طائرة بدون طيار للمستهلكين من شركة (DJI) مزودة بتقنية (AirSense) التي تتلقى إشارات من الطائرات القريبة لتحذير الطيار من الاقتراب منها.