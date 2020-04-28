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مشاركة ريت: زيادة التسهيلات المصرفية المتاحة لدى الصندوق إلى مليار ريال

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مشاركة ريت: زيادة التسهيلات المصرفية المتاحة لدى الصندوق إلى مليار ريال مشاركة ريت: زيادة التسهيلات المصرفية المتاحة لدى الصندوق إلى مليار ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة مشاركة المالية بصفتها مدير صندوق مشاركة ريت، اليوم الثلاثاء، عن زيادة التسهيلات المصرفية المتاحة لصندوق مشاركة ريت لتصبح مليار ريال بدلا من 400 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للصندوق على "تداول"، إن ذلك يأتي في إطار السعي المستمر لمدير الصندوق في تحسين أداء الصندوق وجاهزيته لاستغلال الفرص المميزة المتاحة في السوق العقارية المحلية والدولية والمتوافقة مع شروطه وأحكامه.

وأضافت، إلى جانب استفادة الصندوق من الانخفاض العام في معدلات السايبور، وبناء عليه تم الانتهاء من التفاوض مع مصرف الراجحي لمراجعة تكلفة التسهيلات المصرفية الممنوحة والمتاحة لصندوق مشاركة ريت وذلك حتى نهاية مدة عقد التسهيلات.

ولفتت مشاركة المالية، إلى أنه سيتم تطبيق ذلك بدءا من عملية تدوير التسهيلات المصرفية القادمة في شهر يونيو/ حزيران 2020 حسب الاتفاقية التي سيتم توقيعها مع المصرف.

ووقع الصندوق، في 31 مايو/ أيار 2018، اتفاقية تسهيلات مصرفية مقدمة من مصرف الراجحي متوافقة مع معايير الهيئة الشرعية.

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