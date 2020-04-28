السعودية.. لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة تسجل 250 ألف مسكن بديل

الرياض – مباشر: أعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية في السعودية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940 .

واعتمدت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من 7 إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.

وأكدت اللجنة، أنها قامت بالتواصل مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات والتحديات وتلقي المقترحات، في ظل أزمة "كورونا"، وتم التأكيد على تفعيل حملة إعلامية مختلفة عبر وسائل الإعلام موجهه للمواطن وأصحاب العمل والعمالة بمختلف لغاتهم.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم بناء مؤشرات أداء وربطها بلوحة تحكم لحظية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر، كما تم تفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى تفعيل منصة إيجار لسكن العمالة، وذلك في إطار مسار تحسين أوضاع المساكن.

وفي إطار مسار الترحيل وتسهيل الخروج والعودة للعمالة، أكدت اللجنة، على أهمية تسهيل خروج الوافدين، كما تم رفع توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل.

يذكر أن اللجنة تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص سكن العمالة، ومتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ومتابعة تنفيذ جميع الأوامر والتدابير ذات الصلة بسكن العمالة.

وتعمل على إتاحة السكن للعمالة داخل المصانع مؤقتا إسهاماً في حل أزمة المساحة في المساكن الحالية للعمال، ومتابعة تطبيق المعايير الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

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