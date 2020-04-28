"الكثيري" تعلن عودة العمل بقطاع الخرسانة الجاهزة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الكثيري القابضة عن عودة العمل بقطاع الخرسانة الجاهزة، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل / نيسان 2020م.

وأضافت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة جاءت، استنادا لقرار السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها.

وأكدت الشركة أنه سيتم التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، عن تعليق عمل قطاع الخرسانة الجاهزة حتى إشعار آخر، التزامنا بالقرارات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.

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