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البنوك السعودية: مؤشرات السلامة المالية قوية وتتحمل التحديات الاقتصادية الحالية

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البنوك السعودية: مؤشرات السلامة المالية قوية وتتحمل التحديات الاقتصادية الحالية البنوك السعودية: مؤشرات السلامة المالية قوية وتتحمل التحديات الاقتصادية الحالية

الرياض- مباشر: قالت البنوك ، إنه يصعب حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة بالسعودية للحد من انتشار جائحة ، نظراً لعدم القدرة على تحديد أو معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات في الوقت الحالي.

وأكدت 9 بنوك سعودية، في بيانات على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات السلامة المالية لديها قوية وقادرة على تحمل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضافت أن القرارات السامية وبرامج ومبادرات الجهات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص سوف تحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة من الإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا .

وضمت قائمة البنوك السعودي للاستثمار، والإنماء والراجحي والبلاد ومجموعة سامبا المالية والجزيرة والرياض و"ساب" بالإضافة إلى الأهلي التجاري والسعودي الفرنسي والعربي الوطني.

وقالت البنوك إنه امتثالاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تم إعادة تشغيل فروع البنوك ومراكز التحويل وفقاً لأوقات العمل المحددة من المؤسسة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، كما أن جميع الخدمات البنكية متاحة لجميع العملاء ويمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية. 

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