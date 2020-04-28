السعودية.. أبرز اشتراطات عودة النشاط التجاري جزئياً غدا

الرياض – مباشر: يدخل قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخاص بالسماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ممارسة أعمالها جزئيا مجددا اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020، خلال فترة التجول المسموح بها.

ودعت الجهات الحكومية بالمملكة المحال التجارية والمجمعات المشمولة بالقرار بالالتزام بعدة اشتراطات صحية وبالإجراءات الوقائية؛ بهدف توفير بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين في هذه المنشآت.

وحددت الجهات بعض الاشتراطات يجب على المنشآت والمحال التجارية والمولات الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويأتي أبرز كالتالي:

الاعتماد على الأبواب الإلكترونية، وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل.

تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة.

تحديد عدد العملاء داخل المتجر (عميل واحد لكل 10 أمتار).

منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كاف عند المداخل.

منع دخول الأطفال تحت 15 عاما والتأكد من وجود رجال أمن بكمية مكثفة وعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة كافية بينهم والتعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق.

ضرورة وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات.

عدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية.



منع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة.

تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية.

توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس والإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها طوال الوقت.

فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين (لبس الكمامات -غسل اليدين - ارتداء القفازات وتبديلها دوريا.

الطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة.

تكليف رجال الأمن بعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات.

غلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلاة، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس.

المرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل أنفسهم حال ظهور أي أعراض مرضية.

المرونة في أوقات تبديل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء تسجيل الدخول أو الخروج مع إبلاغ السلطات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، مع وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل.

ضرورة وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بتغطية الوجه، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة وتخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه.

منع خدمة إيقاف السيارات، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج، وفي حال لم يوجد درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.



الحرص بعدم مزاولة العمل للأشخاص الذين تظهر عليهم أي أعراض تنفسية حادة وعدم عودتهم إلى العمل إلا بعد 24 ساعة على اختفاء الحمى وعدم ظهور أي أعراض أخرى والتأكد من سياسات المغادرات المرضية.

ضرورة التعاقد مع شركة حراسات أمنية للمحلات التي تزيد مساحتها عن 300 متر بمعدل فرد لكل 100 متر.

السماح بدخول شخصين فقط للمصعد كحد أقصى، وضرورة تطبيق لائحة سكن العمال وفق الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص العمال في المنشآت التجارية والمولات.

تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه.

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