الأهلي التجاري: مؤشرات السلامة المالية قوية وتتحمل التحديات الاقتصادية الحالية

الرياض- مباشر: قالت البنوك السعودية، إنه يصعب حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (19COVID )، ونظراً لعدم المقدرة على تحديد أو معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في الوقت الحالي.

وأكدت 9 بنوك سعودية، في بيانات على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات السلامة المالية لديها قوية وقادرة على تحمل التحديات الاقتصادية الحالية، كما أن القرارات السامية وبرامج ومبادرات الجهات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص سوف تحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا (COVID-19).

وقالت البنوك إنه امتثالاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تم إعادة تشغيل فروع البنوك ومراكز التحويل وفقاً لأوقات العمل المحددة من المؤسسة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، كما أن جميع الخدمات البنكية متاحة لجميع العملاء ويمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية.

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