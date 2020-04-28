بنك الجزيرة يعلن استمرارية عمل فروعه خلال شهر رمضان

الرياض- مباشر: كشف بنك الجزيرة عن استمرار العمل خلال شهر رمضان لعام 1441هـ في فروعه المنتشرة بالمملكة العربية السعودية و ذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً إلى 3 ظهراً ماعدا فروع مكة المكرمة إلى الساعة 2 ظهراً، كما ستعمل مراكز "فوري" لتحويل الأموال التابعة لبنك الجزيرة، من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً.

وقال نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع في بنك الجزيرة، محمد بن سعود السماري، إن البنك مستمر في استقبال عملائه مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك في إطار حرص بنك الجزيرة البالغ على وضع خدمة العملاء كأولوية لتيسير إتمام عملياتهم المصرفية الضرورية داخل الفروع خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال قنوات بنك الجزيرة المختلفة إما عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء المملكة، أو من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة والتي تتيح إجراء كافة العمليات المصرفية إضافة إلى الحوالات المحلية والدولية، كذلك توفر وسائل الدفع البديلة من دون الحاجة إلى اللمس.

وأصدرت مؤسسة النقد السعودي "ساما" توجيهات بتشغيل كافة فروع البنوك ومراكز التحويل، وألزمت مؤسسة النقد البنوك ومراكز التحويل أثناء التشغيل بالتقيد بأوقات العمل المحددة خلال شهر رمضان المعلن عنها سابقاً.

ووجهت "ساما"، الإدارات العامة بأن تعمل بالحد الأدنى، مع الإجراءات الاحترازية في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل.

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