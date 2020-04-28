كوين إكس تعلن عن شراكة استراتيجية عالمية مع ماتريكسبورت لتقديم الخدمة خارج البورصة

يسرّ "كوين إكس"، المزود العالميّ المتخصص في خدمات تبادل العملات المشفرة، أن تعلن عن شراكتها الاستراتيجية العالمية الجديدة مع "ماتريكسبورت"، المنصّة المتكاملة للخدمات المالية للأصول الرقمية الممتدة من "بيتماين".

وتتيح هذه الشراكة لمستخدمي "كوين إكس" الوصول إلى خدمات "ماتريكسبورت" خارج البورصة عندما يحتاجون إلى تبديل عملات مجازة ضخمة بعملات مشفرة.

وقال هايبو يانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كوين إكس"، في هذا السياق: "سيستفيد مستخدمو ’كوين إكس‘ حول العالم من هذه الشراكة الاستراتيجية إذ تقوم الخدمات خارج البورصة بجعل التبادل بين العملات المجازة والعملات المشفرة أكثر ملاءمة. وتتمتّع ’ماتريكسبورت‘ بالقدرة لأن تصبح جهة فاعلة أساسيّة في القطاع، وإنّني أتطلّع قدماً إلى عقد شراكة طويلة الأمد بيننا".

تتّخذ "ماتريكسبورت" من سنغافورة مقراً لها، وتأسّست في فبراير 2019 وتقدّم حاليّاً مجموعة واسعة من الخدمات مثل تبادل العملات المشفرة، والحفظ، والإقراض، وإدارة الأصول. وتستخدم "كوين إكس" أيضاً خدمتها "كاكتوس كاستودي" منذ عام 2019 لضمان أمن الأصول الرقميّة.

ومن جهته، صرّح جون جي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماتريكسبورت"، قائلاً: "يشكّل التعاون مع ’كوين إكس‘ وضعاً يعود بالنفع على جميع الأطراف من دون شكّ. ونعتقد أنّ حضور ’كوين إكس‘ في السوق سيسمح لنا بالوصول إلى عدد أكبر من عشاق العملات المشفرة وتحقيق تطوير سريع لأعمالنا".

وفي مارس، قامت "كوين إكس" بدمج أوّل منبر للعملات المجازة إلى المنصة، ويشكّل هذا التعاون خطوة أخرى إلى الأمام لتلبية حاجات السوق. وستستكمل "كوين إكس" العمل لبناء منصّة أفضل، بالإضافة إلى تعزيز تطوير منظومتها.