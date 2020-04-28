"الأندلس": إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات والمراكز التجارية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الأندلس العقارية "الأندلس"، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات والمراكز التجارية التابعة لها ولشركاتها التابعة والشقيقة خلال الفترة والأوقات المحددة من الجهات الرسمية.

وأكدت "الأندلس"، وفقاً لبيان لها على "تداول"، على التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والإرشادات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الخصوص.

وأشارت الشركة إلى أنه سيستمر إغلاق الأنشطة التي لا تحقق الاشتراطات الاحترازية وفقاً للأمر الملكي، كالمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات الحلاقة والمطاعم والمقاهي، وغيرها من الأنشطة المحددة من قبل الجهات المختصة.

وأعلنت الشركة، في 16 مارس/ آذار 2020، إغلاقاً مؤقتاً لجميع المجمعات والمراكز التجارية التابعة للشركة ولشركاتها التابعة والشقيقة، الذي تم بناءً على التوجيهات الحكومية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 26 أبريل/ نيسان الجاري، أمراً ملكياً يتضمن رفع منع التجول جزئياً، والسماح بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها - بما فيها المراكز التجارية (المولات) ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، الموافق 29 أبريل/ نسيان، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 13 مايو/ أيَّار المقبل.

ترشيحات:

السعودية تدشن أعمال تصنيع وتوطين منظومات "طائرات بدون طيار"

الصحة السعودية: 1289 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجراء مسح نشط لمليون شخص

الهيئة العامة للأوقاف السعودية تطلق منصة "وقفي" للتمويل الجماعي

السعودية.. إقرار خطة مشروع إلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي

الحبوب السعودية ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2020

"هدف": التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة دعم أجور السعوديين

الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

طرح مسودة "نظام نزع ملكية العقار" بالسعودية لاستطلاع الآراء

"هدف": تسجيل السعوديين ذوي الأجور من 3200 ريال بمبادرة دعم التوظيف

وزير الصحة السعودي يوضح حيثيات قرار رفع منع التجول جزئياً

الإحصاء السعودية تدعو منشآت القطاع الخاص للمشاركة في مسح تأثير جائحة "كورونا"

البنوك السعودية تؤكد سلامة تطبيق المحفظة الرقمية عبر نظام "ios"