أخبار عاجلة

اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"الأندلس": إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات والمراكز التجارية

Print
"الأندلس": إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات والمراكز التجارية "الأندلس": إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات والمراكز التجارية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الأندلس العقارية "الأندلس"، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات والمراكز التجارية التابعة لها ولشركاتها التابعة والشقيقة خلال الفترة والأوقات المحددة من الجهات الرسمية.

وأكدت "الأندلس"، وفقاً لبيان لها على "تداول"، على التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والإرشادات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الخصوص.

وأشارت الشركة إلى أنه سيستمر إغلاق الأنشطة التي لا تحقق الاشتراطات الاحترازية وفقاً للأمر الملكي، كالمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات الحلاقة والمطاعم والمقاهي، وغيرها من الأنشطة المحددة من قبل الجهات المختصة.

وأعلنت الشركة، في 16 مارس/ آذار 2020،  إغلاقاً مؤقتاً لجميع المجمعات والمراكز التجارية التابعة للشركة ولشركاتها التابعة والشقيقة، الذي تم بناءً على التوجيهات الحكومية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي .

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 26 أبريل/ نيسان الجاري، أمراً ملكياً يتضمن رفع منع التجول جزئياً، والسماح بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها - بما فيها المراكز التجارية (المولات) ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، الموافق 29 أبريل/ نسيان، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 13 مايو/ أيَّار المقبل.

ترشيحات:

تدشن أعمال تصنيع وتوطين منظومات "طائرات بدون طيار"

الصحة السعودية: 1289 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجراء مسح نشط لمليون شخص

الهيئة العامة للأوقاف السعودية تطلق منصة "وقفي" للتمويل الجماعي

السعودية.. إقرار خطة مشروع إلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي

الحبوب السعودية ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2020

"هدف": التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة دعم أجور السعوديين

الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

طرح مسودة "نظام نزع ملكية العقار" بالسعودية لاستطلاع الآراء

"هدف": تسجيل السعوديين ذوي الأجور من 3200 ريال بمبادرة دعم التوظيف

وزير الصحة السعودي يوضح حيثيات قرار رفع منع التجول جزئياً

الإحصاء السعودية تدعو منشآت القطاع الخاص للمشاركة في مسح تأثير جائحة "كورونا"

البنوك السعودية تؤكد سلامة تطبيق المحفظة الرقمية عبر نظام "ios"

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية