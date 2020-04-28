"بترو رابغ" تتكبد خسائر بـ1.8 مليار ريال في الربع الأول

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، بالربع الأول من 2020، تحول الشركة للخسائر، مقابل صافي أرباح للربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الثلاثاء، تكبدت الشركة صافي خسارة، بلغ نحو 1.8 ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن الخسائر تعود بشكل رئيسي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي، خلال شهر مارس / آذار الماضي، لإجراء الصيانة الدورية.

وأشارت إلى أن هامش الربح السلبي للمنتجات المكررة وانخفاض هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية؛ نتيجة لضعف الطلب العالمي خلال فترة جائحة مرض فيروس كورونا، الذي ساهم في تعميق الخسائر.

وعلى أساس ربعي، قفزت خسائر الشركة نحو 102.6%، مقارنة بخسائر الربع السابق، التي بلغت 887 مليون ريال.

وبينت الشركة أن خسائرها المتراكمة، ارتفعت بنهاية الربع الأول من 2020، إلى 763 مليون ريال، تمثل نحو 9%، من رأسمالها البالغ 8.76 مليار ريال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تحقيق صافي خسارة بقيمة 544 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 669 مليون ريال للعام السابق.

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