لازوردي للمجوهرات تعيد فتح معارض البيع بالتجزئة لمدة أسبوعين

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن إعادة فتح جزئي لمعارضها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستثناء مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعادة فتح معارض البيع بالتجزئة لمدة أسبوعين، اعتباراً من 29 أبريل/نيسان الجاري، وحتى 13 مايو/أيَّار المقبل.

وأشارت إلى أنه يتعذر حالياً تحديد تأثير هذه التطورات على نتائجها المالية، وأنه سيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وأكدت الشركة أن معارض البيع بالتجزئة التي سيتم إعادة تشغيلها جزئياً سوف تلتزم بكافة التوجيهات الحكومية المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة التي ستشمل فحصاً لدرجة الحرارة واستخدام أقنعة الوجه الطبية وتعقيم اليدين.

كما بينت أنه سيتم الالتزام كذلك بفرض حدود على عدد العملاء داخل المتاجر مع فرض استخدام أدوات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة المعارض.

وأعلنت الشركة، في منتصف مارس/آذار الماضي، عن الإغلاق المؤقت لمعارضها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ضمن الإجراءات الحكومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.

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