أخبار عاجلة

اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الأردن : السماح للمواطنين استخدام وسائل النقل العام دون تصاريح

Print
الأردن : السماح للمواطنين استخدام وسائل النقل العام دون تصاريح الأردن : السماح للمواطنين استخدام وسائل النقل العام دون تصاريح

جي بي سي نيوز:- قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، الأحد، إن وسائل النقل ذات أرقام المركبات الفردية تبدأ العمل الأربعاء، بعد تحقيق الشروط الصحية.

وأوضح اللوزي في برنامج "صوت المملكة" أن الشروط الصحية تشمل تعقيم وسيلة النقل عند بدء يوم العمل، وارتداء السائق قفازات وكمامة وحيازة معقم سائل.

وكذلك وجود فاصل أو عازل (بلاستيك مقوى) بين السائق في الأمام ومقاعد الركاب في الخلف والذي لا تتجاوز تكلفته 10 دنانير، وفق اللوزي الذي أشار إلى منع الراكب من الدخول إلى وسيلة النقل بدون ارتداء الكمامة والقفازات.

اللوزي أكد على منع وجود احتكاك بين الراكب والسائق، ومنع وجود أي راكب بجانب السائق، وكذلك وضع الأجرة داخل كيس مخصص.

ويشمل قرار إعادة تشغيل قطاع النقل العام مركبات التاكسي الأصفر والسرفيس والتطبيقات الذكية والحافلات المتوسطة بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء، على أن يكون عمل المركبة ضمن حدود المحافظة فقط، وبدون اشتراط حيازة الراكب تصريح تنقل.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي

فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

الجيش اللبناني: إصابة 13 شخصا بالمحكمة العسكرية بكورونا

الجيش اللبناني: إصابة 13 شخصا بالمحكمة العسكرية بكورونا

هام بخصوص عودة الأردنيين من الخارج

هام بخصوص عودة الأردنيين من الخارج

شبكة عيون الإخبارية