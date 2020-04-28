الأردن : السماح للمواطنين استخدام وسائل النقل العام دون تصاريح

جي بي سي نيوز:- قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، الأحد، إن وسائل النقل ذات أرقام المركبات الفردية تبدأ العمل الأربعاء، بعد تحقيق الشروط الصحية.

وأوضح اللوزي في برنامج "صوت المملكة" أن الشروط الصحية تشمل تعقيم وسيلة النقل عند بدء يوم العمل، وارتداء السائق قفازات وكمامة وحيازة معقم سائل.

وكذلك وجود فاصل أو عازل (بلاستيك مقوى) بين السائق في الأمام ومقاعد الركاب في الخلف والذي لا تتجاوز تكلفته 10 دنانير، وفق اللوزي الذي أشار إلى منع الراكب من الدخول إلى وسيلة النقل بدون ارتداء الكمامة والقفازات.

اللوزي أكد على منع وجود احتكاك بين الراكب والسائق، ومنع وجود أي راكب بجانب السائق، وكذلك وضع الأجرة داخل كيس مخصص.

ويشمل قرار إعادة تشغيل قطاع النقل العام مركبات التاكسي الأصفر والسرفيس والتطبيقات الذكية والحافلات المتوسطة بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء، على أن يكون عمل المركبة ضمن حدود المحافظة فقط، وبدون اشتراط حيازة الراكب تصريح تنقل.