أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

Print
جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي في لبنان، وليد جنبلاط، الأحد، إن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الذي سماه بالانقلابي.

وقال في اتصال مع "العربية، حسان دياب -رئيس اللبنانية- لا شيء، مضيفاً بالقول "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88".

كما قال إن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان.

هذا وأشار جنبلاط إلى أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه.

وقال "سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان".

وردا على سؤال حول هل انهار الوضع الإقتصادي في لبنان، قال "من الممكن إنقاذ البلاد ماليا ولم يفت الوقت".

وأكد أن حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء

كما أشار إلى أن الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، وتابع "لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره كما لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا".

وأكد أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف. وقال إن 14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الحريري.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

نتنياهو يبدا محادثاته لتشكيل الحكومة

نتنياهو يبدا محادثاته لتشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية