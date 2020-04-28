جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي في لبنان، وليد جنبلاط، الأحد، إن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الذي سماه بالانقلابي.

وقال في اتصال مع "العربية، حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء، مضيفاً بالقول "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88".

كما قال إن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان.

هذا وأشار جنبلاط إلى أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه.

وقال "سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان".

وردا على سؤال حول هل انهار الوضع الإقتصادي في لبنان، قال "من الممكن إنقاذ البلاد ماليا ولم يفت الوقت".

وأكد أن حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء

كما أشار إلى أن الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، وتابع "لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره كما لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا".

وأكد أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف. وقال إن 14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الحريري.

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