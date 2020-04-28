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طائرة عسكرية أردنية محملة بالأطقم والمعدات الطبية الى الكويت لمكافحة كورونا

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طائرة عسكرية أردنية محملة بالأطقم والمعدات الطبية الى الكويت لمكافحة كورونا طائرة عسكرية أردنية محملة بالأطقم والمعدات الطبية الى الكويت لمكافحة كورونا

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى، اليوم الأحد، محملة بالأطقم والمعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة فى مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفى - أن الرحلة تأتى ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتى الدفاع والصحة، بهدف توفير الأطقم والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف الصحية الطارئة.

وأوضح البيان أن تسيير تلك الطائرة، يأتى أيضًا ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.

جي بي سي نيوز

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