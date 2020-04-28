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تسريب صور ومواصفات هاتف Honor X10 المرتقب

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تسريب صور ومواصفات هاتف Honor X10 المرتقب تسريب صور ومواصفات هاتف Honor X10 المرتقب

حصل هاتف (هونر إكس10) Honor X10 المرتقب من (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – على ترخيص من الهيئات التنظيمية في الصين، حيث نُشرت مواصفاته وبعض الصور التي تكشف عن تصميمه.

ووفقًا للمعلومات التي نُشرت على موقعي MIIT و TENAA الصينيين، فإن هاتف (هونر إكس10) سيحتوي معالجًا من نوع (كيرين 820 5جي) Kirin 820 5G، وسيقدم شاشة من نوع IPS بقياس 6.63 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل.

وعلى ظهر الهاتف، سيكون هناك 4 كاميرات لم يُكشف عن مواصفاتها، ولكن الهاتف سيأتي بسماكة 8.8 ميليمترات، وسيحتوي بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واطًا.

وبفضل معالج (كيرين 820 5جي)، فإن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس، مع الإشارة إلى أن الهاتف سيكون خلَفًا لهاتف (هونر 9إكس)، ويُتوقع أن يتوفر بسعر منخفض يبدأ من 141 دولارًا أمريكيًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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