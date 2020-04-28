تعرف علي فوائد القرقة والعسل علي الريق

يحتوي مزيج القرفة والعسل على الكثير من الفوائد لصحة الإنسان، خاصةً في حال تناوله على الريق وذلك لانه يحارب الأمراض

فوائد القرفه والعسل:

1-علاج الحساسية

يمكنك رؤية مثال ممتاز حول كيف يساعدك خليط القرفة والعسل في علاج الحساسية . في دراسة مصرية قامت علي معرفة مدي قدرتها في التحكم في العث المنزلي القوي والذي أصبح سبب رئيسي وراء الحساسية الشائعة عند الكثير من الأشخاص وتذكر الدراسات أن أقل من 45 % من الأشخاص المصابين بالربو لديهم حساسية عث غبار المنزل

إختبر الباحثون في مصر تأثير الزيوت العطرية المختلفة في قتل العث والتخلص من الحساسية الشديدة وجودوا ان القرفة هي العامل الأكثر فعالية . وفيما يتعلق بالعسل وجدوا أن العسل من العناصر المعززة للجهاز المناعي ويحارب الحساسية بشكل طبيعي خصوصاً عند تناول القرفة والعسل علي الريق

2-علاج السكري

ذكرت الدراسات الحديثة المنشورة في الدوريات أن ما يصل 1500 مجرام قرفة يساعد في حرق الدهون وتنشيط إنزيمات الكبد ومقاومة الأنسولين بروتين سي التفاعلي عالي الحساسية لدي مرضي السكري والأشخاص الذين يعانوا من سوء التغذية ومرضي الكبد الدهني

3-علاج عدوي حب الشباب

عند تناول خليط القرفة والعسل علي الصباح أو حتي التطبيق الموضعي يساعدك في علاج أشهر المشاكل الجلدي مثل حب الشباب والإلتهابات الجلدية بسبب قدرته المضادة للميكروبات. وإكتشف الباحثون أنه بسبب الخصائص المضادة للبكتريا والمضادة للإلتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في الخليط في الواقع تجعله خليط ممتاز في علاج الجروح والحروق ومنع حدوث العدوي

4- نزلات البرد

إذا كنت تعاني من نزلات البرد المستمرة يمكنك اللجوء إلي تناول خليط العسل والقرفة في الصباح . نشرت دراسة في المجلة الامريكية للطب الصيني أن القرفة فعالة في إبطاء عدد من البكتريا والفطريات والمبيضات والمكورات العنقودية ويمكن أن تسبب عدد من الامراض بما في ذلك، نزلات البرد الشائعة

5-علاج مشاكل الجهاز الهضمي

أصبح خليط القرفة والعسل من الخلطات الشائعة التي تتحكم في مشاكل الجهاز الهضمي المعروفة مثل الإمساك، الغثيان، القرحة . لأن العسل يعمل كمهدئ الذي يجعله يهدئ نظام مشدوداً . كما أن القرفة لها خصائص المضادة للميكروبات وساعدت عدد لا يحصي من الأشخاص في التخلص من مشاكل الهضم خصوصاً الأشخاص الذين يعانوا من عدوي بكترية