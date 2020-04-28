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تعقيم وتطهير شوارع قرى مدينة قويسنا بالمنوفية

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تعقيم وتطهير شوارع قرى مدينة قويسنا بالمنوفية تعقيم وتطهير شوارع قرى مدينة قويسنا بالمنوفية

قال خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، إنه جرى تعقيم وتطهير شوارع قرية شبرا قبالة ومنازل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ذلك بواسطة موتور رش أهالي وعمال منظومة النظافة بالوحدة المحلية وشباب القرية، وذلك تحت إشراف اكرم بدوي رئيس الوحدة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، انه جرى تنظيم حملة نظافة بقرية منشأة دملو بمعدات وعمال المنظومة وجرى رفع القمامة من طريق ترعة الكاشف بقرية منشأة دملو من بداية الطريق حتى كوبري المصرف، إذ جرى رفع نحو 16 طن قمامة واتربة، كما جرى صيانة ببرج كهرباء الحملة بقويسنا إذ جرى عمل صيانة لخطوط الانارة بقرية عرب الرمل منطقة ابو محفوظ واجهور الرمل طريق المزلقان حتى الكمين.

وتابع انه جرى تطهير ورش قرية كفر بني غريان بمساهمة شباب القرية، للحد من انتشار عدوي المستجد، فيما جرى صيانة اعمدة الانارة بخط المقابر بطة شبرا، كما جرى تطهير وتعقيم شوارع القريه والشوارع المتواجد بها حالات الاصابة.

المشرق نيوز

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