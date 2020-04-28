وصفة الفنانة رانيا فريد شوقي لتكثيف وتطويل الشعر

يعتبر الشعر الطويل والكثيف من أهم علامات الجمال لدى كل سيدة، ولذلك تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى الطرق التي تساعدها في زيادة وتكثيف شعرها، سواء بالطرق الطبيعية أو مستحضرات التجميل المختلفة.

ولكن تظهر مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر آثارها الجانبية بعد فترة قصيرة من الاستخدام لاحتوائها على مواد كيميائية مضرة، لذلك نقدم لكم وصفات طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر.

لذلك نقدم وصفة الفنانة رانيا فريد شوقي في تكثيف وتنعيم الشعر.

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

1 بيضة

طريقة التحضير

نقوم بوضع زيت الزيتون، وملعقة العسل، وزيت جوز الهند، والبيضة مع بعضهم البعض، ثم نقوم بضرب الخليط مع بعضه جيداً، وبعدها نقوم بتدليك فروة الرأس بالخليط، ومن المفضل أن نترك الخليط على الشعر لمدة تصل لـ 8 ساعات ثم نقوم بغسل الشعر. يفضل تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

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