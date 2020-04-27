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وكيل صحة قنا: استمرار العمل بالإدارة وتكثيف حملات التطهير والتعقيم

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وكيل صحة قنا: استمرار العمل بالإدارة وتكثيف حملات التطهير والتعقيم وكيل صحة قنا: استمرار العمل بالإدارة وتكثيف حملات التطهير والتعقيم

أكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين، أنه لا صحة لإغلاق الإدارة الصحية بقنا، وذلك ردًا على ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود حالات المستجد بإدارة قنا الصحية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أن السيدة المصابة بفيروس كورونا والتى تعمل بالإدارة الصحية بقنا، كانت في اجازة منذ أكثر من أسبوعين وقت إصابتها بالفيروس، ولم تمارس عملها منذ ما يزيد عن اسبوعين، وهي الآن في أحد مستشفيات العزل لاستكمال العلاج.

وذكر الدكتور منتصر همام مدير الإدارة الصحية بقنا، أنه جرى تطهير كافة مكاتب الإدارة الصحية بقنا كإجراء احترازي لمدة يومين وان العمل يسير بشكل منتظم بالإدارة الصحية بشكل طبيعي بدون توقف.

المشرق نيوز

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