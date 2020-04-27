رئيس المحلة: توفير السلع الغذائية والمستلزمات لأسر “العامرية” المعزولة

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، عن توافر كافة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لأسر وعائلات قرية “العامرية”، ذلك لمواجهه أخطار انتشار فيروس كورونا المستجد، عقب ظهور 10 إصابات.

وذكر اللواء حاتم أنور زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أنه أعطى توجيهاته إلى المهندس محمد صلاح نائب رئيس مجلس مركز والمدينة، بضرورة تدشين حملات لتطهير وتعقيم كافة المنازل وبؤر تفشي العدول بالمناطق السكنية.

وشدد رئيس مجلس المدينة، فى تعليماته إلى مساعديه بأهمية الدفع بسيارات محملة بالسلع الغذائية والخضراوات، فضلًا عن الدفع بسيارات صرف النقود الآلية وتوافر كافة المستلزمات الطبية من ماسكات وقفازات طبية، ذلك لتوزيعها على الأسر والعائلات وكبار السن من الرجال والسيدات.