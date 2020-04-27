أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

رئيس المحلة: توفير السلع الغذائية والمستلزمات لأسر “العامرية” المعزولة

Print
رئيس المحلة: توفير السلع الغذائية والمستلزمات لأسر “العامرية” المعزولة رئيس المحلة: توفير السلع الغذائية والمستلزمات لأسر “العامرية” المعزولة

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، عن توافر كافة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لأسر وعائلات قرية “العامرية”، ذلك لمواجهه أخطار انتشار المستجد، عقب ظهور 10 إصابات.

وذكر اللواء حاتم أنور زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أنه أعطى توجيهاته إلى المهندس محمد صلاح نائب رئيس مجلس مركز والمدينة، بضرورة تدشين حملات لتطهير وتعقيم كافة المنازل وبؤر تفشي العدول بالمناطق السكنية.

وشدد رئيس مجلس المدينة، فى تعليماته إلى مساعديه بأهمية الدفع بسيارات محملة بالسلع الغذائية والخضراوات، فضلًا عن الدفع بسيارات صرف النقود الآلية وتوافر كافة المستلزمات الطبية من ماسكات وقفازات طبية، ذلك لتوزيعها على الأسر والعائلات وكبار السن من الرجال والسيدات.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية