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سفاجا في رمضان.. حملات نظافة وتجميل نهارًا وحظر ورش ليلًا

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سفاجا في رمضان.. حملات نظافة وتجميل نهارًا وحظر ورش ليلًا سفاجا في رمضان.. حملات نظافة وتجميل نهارًا وحظر ورش ليلًا

تواصل رئاسة مجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة، حملات النظافة العامة والتجميل نهارًا، بينما تكثف حملات الرش والتعقيم بمشاركة المتطوعين من الشباب والجمعيات ومتابعة تنفيذ الحظر ليلًا، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وشنت رئيس مدينة سفاجا، حملات مسائية، ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقسم الشرطة، وعملت بتقسيم أحياء المدينة إلى مناطق وأكواد متنوعة، لتطبيق حظر التجوال بكل حزم والعمل على عدم اختراق أي مواطن للحظر ، مع مراعاة الظروف الخاصة للمواطنين.

وقالت رئيس المدينة، إن حملات النظافة أسفرت عن رفع 79 طنًا من المخلفات بمختلف المناطق بالمدينة والقرى التابعة لها بواسطة عمال ومعدات الشركة، ضمن 6 سيارات ولودر والمكابس الآلية، وجرى نقل المخلفات بالمقلب العمومي خارج كردون المدينة.

IMG 20200427 231350 300x209 - سفاجا في رمضان.. حملات نظافة وتجميل نهارًا وحظر ورش ليلًا

المشرق نيوز

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