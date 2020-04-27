إزالة 401 تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الحملات اليومية المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن، نجحت حتى الآن فى إزالة 401 حالة تعدٍ جرت فى فترة الحظر ذلك بداية من 25 مارس الماضي وحتى الآن.

وأوضح محافظ أسوان، أن نتائج الحملات أسفرت اليوم عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لحالات تعدٍ على أراضي البناء أملاك الدولة، بإجمالى مساحة 4519 مترًا مربعًا، ولافتًا إلى استمرار تنظيم حملات الإزالة المكبرة، بالتعاون مع مديرية أمن أسوان لتشمل جميع أنحاء المحافظة، من أجل التصدي الحازم والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، استغلالًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ أسوان بأنه سيجرى تحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسترداد حق الشعب واستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع دون أي استثناءات.