إزالة 630 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالغربية

أعلن طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الإثنين، عن إزالة 182 مخالفة بناء علي مساحة 27.403 متر مربع، و350 حالة تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 18 فدانًا و16 قيراطًا و23 سهمًا، و98 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 6850.5 متر مباني بمدن ومراكز المحافظة.

وبلغ إجمالى الإزالات التى جرى تنفيذها لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى 630 حالة، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بالمحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي حتى اليوم.

وأكد”رحمى” على مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وأتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، ورئيس الوزراء.