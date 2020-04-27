أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

إزالة 630 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالغربية

Print
إزالة 630 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالغربية إزالة 630 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالغربية

أعلن طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الإثنين، عن إزالة 182 مخالفة بناء علي مساحة 27.403 متر مربع، و350 حالة تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 18 فدانًا و16 قيراطًا و23 سهمًا، و98 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 6850.5 متر مباني بمدن ومراكز المحافظة.

وبلغ إجمالى الإزالات التى جرى تنفيذها لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى 630 حالة، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بالمحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي حتى اليوم.

وأكد”رحمى” على مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وأتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، ورئيس الوزراء.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية