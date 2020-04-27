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صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالسويس

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صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالسويس صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالسويس

أعلنت محافظة السويس، عن إستمرار مكاتب البريد وفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة، في صرف المنحة الثانية للعمالة غير المنتظمة بجميع أحياء المحافظة.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد المستجد خلال صرف المنحة الثانية للعمال.

وأشار محافظ السويس، إلى أنه جرى تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالسويس، ذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير كل الإمكانيات لراحة المواطنين.

وطالب المحافظ، من المواطنين بالمحافظة بضرورة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

المشرق نيوز

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