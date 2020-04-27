مستشفى قها للحجر يعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 108 أشخاص

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي، اليوم الاثنين، عن خروج 3 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين لذلك يرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 108 أشخاص.

وكان في استقبال المتعافين أعضاء الفربق الطبي بالمستشفى، أميرة أحمد عبدالباسط، وآيه صبري، وتهاني محمد، وفاطمة أحمد منصور، ورضا عرفات رئيس قسم الصيانة بالمستشفى.

وأشار الدكتور محمد عيسى رئيس مكافحة العدوى، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19“، ارتفع إلى 108 أشخاص بعد خروج 3 من المتعافين اليوم، وهم أسامة محمد، وإيمان فوزي، ومحمد حسين، ومشيرًا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضاف “عيسى”، أن المستشفى لاتعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، ومشيرًا أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.

وأكمل “عيسى”، أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، وموضحًا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.