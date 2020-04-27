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وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي

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وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقيدية للمرور على مستشفى الحسينية المركزي، ذلك لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، وكذلك متابعة أعمال التطوير التي تجرى لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وعمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على قسم العناية المركزة، وجرى التأكد من تواجد الفريق الطبي، ومن تشغيل جهاز التنفس الصناعي الجديد، الذي جرى دعمه من خلال المجتمع المدني خلال الفترة الماضية، كما جرى المرور على قسم الإستقبال والطوارئ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة انتظام سير العمل، كما تفقد قسم الحضانات ووحدة المغسلة والمطبخ.

وتابع وكيل الوزارة، الأعمال الجارية لتطوير قسم الأشعة والتي سيجرى دعمه بجهاز أشعة مقطعية من الوزارة خلال الأيام القادمة، وتجهيز المكان المخصص له، كما جرى المرور على ممر التطهير الجديد للتأكد من تشغيله بشكل جيد، وعمل بمؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفى، وأثنى على دورهم خلال هذه الفترة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومشددًا على الفريق الطبي باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية المترددة على المستشفى.

المشرق نيوز

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