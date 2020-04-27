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محافظ كفر الشيخ يتابع قرار إغلاق المحال إلتزامًا بقرارات الحظر

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محافظ كفر الشيخ يتابع قرار إغلاق المحال إلتزامًا بقرارات الحظر محافظ كفر الشيخ يتابع قرار إغلاق المحال إلتزامًا بقرارات الحظر

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، استمرار إغلاق المحلات باليوم الرابع والثلاثين من أيام الحظر، ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المحلات التجارية من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحاً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتي الـ 5 مساءً، ويستثنى من هذا القرار “الصيدليات، ومحلات البقالة”، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تعديل مواعيد عمل المخابز التموينية خلال شهر رمضان، إذ تبدأ من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، مع السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتى الساعة الـ 9 مساءً، على أن تنظيم مواعيد العمل بالمخابز طبقًا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم.

وشدد “نور الدين” على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، ومشيرًا إلي أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.

المشرق نيوز

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