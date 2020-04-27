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تنفيذ 788 حكمًا قضائيًا في أسوان

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تنفيذ 788 حكمًا قضائيًا في أسوان تنفيذ 788 حكمًا قضائيًا في أسوان

شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الاثنين، حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، وجاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء هشام فاروق الله، مدير الأمن، وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائي.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 788 حكمًا قضائيًا، تنوع ما بين تنفيذ 145 حكم حبس جزئي و37 حكم حبس مستأنف و421 أحكام غرامات و166 أحكام المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والحد من تعاطي المواد المخدرة أو الإتجار فيها.

المشرق نيوز

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