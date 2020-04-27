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توزيع 9689 فيزا تكافل وكرامة للمستحقين بالغربية

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توزيع 9689 فيزا تكافل وكرامة للمستحقين بالغربية توزيع 9689 فيزا تكافل وكرامة للمستحقين بالغربية

خاطبت أمانى خالد النادرى، وكيل وزارة التضامن بالغربية، اليوم الإثنين، أشرف مصطفى، مدير إدارة الضمان، لتسليم مديرى الإدارات الإجتماعية 9689 فيزا برنامج تكافل وكرامة على المستحقين، وذلك تنفيذًا لتعليمات نيفين القباج، وزيرة التضامن، وطارق رحمى، محافظ الغربية.

وشددت “النادرى”، على مديرى الإدارات التابع لها، بتوزيع الفيزات فى أسرع وقت، وذلك لأخذ جميع الإجراءات اللازمة، للحد من إنتشار .

وجرى توزيع الفيزا فى كلاً من طنطا أول 282 فيزا، وطنطا ثان 359 فيزا، ومركز طنطا 1437 فيزا، وأول المحلة 370 فيزا، وثان المحلة 184 فيزا، ومركز المحلة 1496 فيز، وسمنود 905 فيزات، والسنطة 913 فيزا، وكفرالزيات 1022 فيزا، وزفتى و785 فيزا وبسيون و935 وقطور 1001 فيزا.

المشرق نيوز

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