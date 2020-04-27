أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، عن سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بمستشفى حميات بسيون، ومشيرًا إلى أن الإصابة الوحيدة، هي ممرضة قرية صالحجر وجرى عزل المخالطين لها فور إصابتها وجرى نقلها إلى مستشفي العزل بكفر الزيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، على سلبيه نتائج المخالطين لها وخروجهم إلى منازلهم ذلك بعد خضوعهم للفحوصات اللازمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن فريق الترصد بالمديرية يواصل العمل الليل بالنهار في القرى المتواجد بها حالات مصابة، من أجل القضاء على فيروس كورونا، إلى جانب استمرار أعمال التعقيم والتطهير في مختلف مناطق ومراكز وقرى المحافظة، وأن المديرية لا تدخر جهدًا في محاربة هذا الوباء.