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وزير الصحة السعودي يوضح حيثيات قرار رفع منع التجول جزئياً

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وزير الصحة السعودي يوضح حيثيات قرار رفع منع التجول جزئياً وزير الصحة السعودي يوضح حيثيات قرار رفع منع التجول جزئياً

الرياض - مباشر: قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن رفع منع التجول جزئيا تم بناءً على ما رفعته الجهات المختصة من مؤشرات أوضحت التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية.

وأضاف الوزير في كلمة متلفزة له حول مستجدات في المملكة بثها الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر"، أن  رفع منع التجول لا يعني زوال خطر فيروس كورونا، بل "أؤكد أن الخطر لازال قائم، فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولازال متواجد لدينا وفي جميع مناطق المملكة".

وتابع الوزير: "أذكر أننا كلنا مسؤول فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس ،لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك".

كانت وزارة الصحة ، قد كشفت اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، بحسب صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 18.81 ألف حالة، منها 16.14 حالة نشطة تستمر تلقيها للرعاية.

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