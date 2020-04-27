محافظ الإسماعيلية يصدر قرارين بإنهاء إجراءات الغلق الإدارى

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرارين رقم 256 و275 بتاريخ اليوم الاثنين، تضمنا الموافقة على إعادة فتح وتشغيل عددًا من العيادات والصيدليات السابق إغلاقها لفترة 14 يومًا بعد تطويرها، وإذ شمل القرار رقم 256 إعادة فتح معمل القناة التحاليل الطبية الكائن ببرج الكاميليا لنطاق حى ثان الإسماعيلية، وصيدلية دكتورة منى دبور الكائنة بشارع عبد العزيز غيط جمعية الرئيسية بلوك 7 أرض الجمعيات بحى ثالث وعلى صاحبى المعمل والصيدلة تطهير وتعقيم تلك الأماكن يوميًا وتوفير كافة مستلزمات الوقاية الشخصية لطاقم العاملين والعهد، بمتابعة التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.

وتضمن القرار رقم 257 الموافقة على إعادة فتح صيدلية الدكتورة ريهام رشاد بالتل الكبير، وصيدلية الدكتورة ولاء حسن الصادق بالتل الكبير، وعيادتى الدكتور محمد عوض بكل من التل الكبير والإسماعيلية، وعيادة الدكتور سعيد عبد الباقى بالتل الكبير، وعيادة الدكتور عادل عاشور بالتل الكبير، ذلك مع التزام أصحاب تلك الصيدليات والعيادات، بمواصلة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومى لتلك الأماكن وتوفير كافة المستلزمات الوقائية.