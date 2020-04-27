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8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا
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السبت 16 مايو 2020 12:07 مساءً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020
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السبت 16 مايو 2020 12:07 مساءً
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت
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السبت 16 مايو 2020 12:07 مساءً
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق
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السبت 16 مايو 2020 11:56 صباحاً
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا
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السبت 16 مايو 2020 11:56 صباحاً
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال
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السبت 16 مايو 2020 11:51 صباحاً
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية
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السبت 16 مايو 2020 11:15 صباحاً
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Mbc مصر
رد فعل غير متوقع من أمينة خليل بعد خروجها من الكرسي رغم شراسة رامز جلال
فيديو
Mbc مصر
الاثنين 27 أبريل 2020 07:47 مساءً
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