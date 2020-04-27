رويترز :” عدد ضحايا الفيروس يتخطى 3 ملايين حالة عالميًا”

وفق إحصاء لرويترز فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ثلاثة ملايين حالة، اليوم الاثنين، واقتربت الولايات المتحدة من تسجيل مليون حالة.

وتزامن ذلك مع اتخاذ العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بكورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بحوالي ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.

وقال مدير المنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف: “إنه كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 يناير، بالإضافة إلى تسجيل 82 حالة إصابة بالفيروس خارج الصين لكن بدون إحصاء وفيات”.