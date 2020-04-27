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نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق
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السبت 16 مايو 2020 11:56 صباحاً
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا
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السبت 16 مايو 2020 11:56 صباحاً
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال
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السبت 16 مايو 2020 11:51 صباحاً
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية
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السبت 16 مايو 2020 11:15 صباحاً
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر
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السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية
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السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية
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السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
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اختبار على الهواء لـ"أيمن الكاشف"وتعليقه على هدف وليد صلاح في الرجاء المغربي بنهائي البطولة العربية
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الاثنين 27 أبريل 2020 06:50 مساءً
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