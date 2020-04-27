أخبار عاجلة

نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. CBC Egypt

نبذة مختصرة عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام بصوت فضيلة الدكتور علي جمعة | #مصر_أرض_الأنبياء

Print
مواضيع متعلقة
الحب والحنية بيخلوا فراق حبايبنا صعب.. جلل هيسيب البيت وجميلة حزينة| ليالينا 80

الحب والحنية بيخلوا فراق حبايبنا صعب.. جلل هيسيب البيت وجميلة حزينة| ليالينا 80

عن الصدمة اللي بتجيلك أول ما تعرف إن أقرب الناس ليك باعك | ليالينا 80

عن الصدمة اللي بتجيلك أول ما تعرف إن أقرب الناس ليك باعك | ليالينا 80

مراد مصدوم في إيهاب السويفي ومش فاهم بيعمل فيه كده ليه! | ونحب تاني لية

مراد مصدوم في إيهاب السويفي ومش فاهم بيعمل فيه كده ليه! | ونحب تاني لية

غالية هتتجنن بعد ما شافت صور مراد مع يُسرا وداليدا | ونحب تاني لية

غالية هتتجنن بعد ما شافت صور مراد مع يُسرا وداليدا | ونحب تاني لية

شبكة عيون الإخبارية