وزارة العدل العراقيه تباشر بإطلاق صراح عدد من المشمولين

اعلنت وزارة العدل العراقية، عن اطلاق سراح عدد من المشمولين بالعفو الخاص من الأقسام الإصلاحية التابعة للوزارة.

وقال مدير عام دائرة الاصلاح العراقية علي جواد، إن الدائرة باشرت بالاجراءات القانونية اللازمة لغرض اطلاق سراح النزلاء المشمولين بالعفو الخاص والمرسلة اسماؤهم من قبل رئاسة الجمهورية.

وأضاف إن الدائرة أنهت الأعمال الموكلة إليها وبما يخص النزلاء المودعين فيها المشمولين بالعفو الخاص، وسيتم تنفيذ قرارات اطلاق سراحهم من الاقسام السجنية.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أصدر، الأحد، مرسوماً جمهورياً بالعفو الخاص عن 72 محكومًا نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها العراق ونتيجة لتفشي جائحة كورونا.