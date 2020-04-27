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جوجل يرصد التزام دول الخليج بالحجر الصحي (إنفوجراف)

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مباشر: رصد محرك البحث جوجل من خلال إحدى تطبيقاته  درجات إلتزام الدول بحجر الصحي كأحد الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي المستجد "Covid-19".

وأظهرت البيانات تراجع معدلات التواجد في الأماكن العامة، وتمثل خطرًا لانتقال الفيروس بها خلال فترات الذروة، وتصدرتها والإمارات والكويت, على الترتيب.

وتضمن الرصد قياس تراجع معدل التواجد في محال التجزئة والترفيه، والبقالة والصيدلة، المنتزهات والحدائق العامة، والمحطات والمواصلات العامة، أماكن العمل.

 


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