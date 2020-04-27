رسالة للمواطنين الأمريكيين في الأردن

جى بي سي نيوز :- تسعى سفارة الولايات المتحدة البحث في اهتمام المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة الأردن في رحلات إلى الولايات المتحدة ، ربما في اول أسبوعين من شهر ايار. لا توجد رحلة طيران مؤكدة أو وجهات محددة في الوقت الحالي.

إذا كنت مواطنًا أمريكيًا وترغب في العودة إلى الولايات المتحدة على متن رحلة تنسقها السفارة ، فيرجى متابعة الرابط التالي:https://bit.ly/3eL9PNQ

لاستكمال نموذج طلب السفر الخاص بنا. الموعد النهائي لتقديم المعلومات الساعة 4:00 مساءً من يوم 27 نيسان 2020.

1. إذا تم تقديم خيارات الرحلات التجارية إلى الولايات المتحدة ، فقد تكون التكلفة عالية. بمجرد حصولنا على المزيد من المعلومات سنقوم بتوفيرها. سيكون المسافرون مسؤولين عن شراء التذاكر على نفقتهم الخاصة.

2. سيكون المسافرون مسؤولين عن حجز السفر التالي من موقع الوصول في الولايات المتحدة إلى وجهتهم النهائية في الولايات المتحدة، إما عند شراء تذكرة المغادرة أو بعد الوصول إلى الولايات المتحدة. سيكون هذا السفر الإضافي على نفقتك الخاصة.

3. اعتمادًا على وضعك الشخصي / المالي وشبكة الدعم، قد يكون اللجوء في الأردن خيارًا متاحًا. ومع ذلك، يجب أن تكون مستعدًا للقيام بذلك لفترة غير محددة من الوقت.

4. ستحاول السفارة ترتيب النقل إلى مطار الملكة علياء الدولي إذا كان حظر التجول لا يزال ساريًا في يوم الرحلة. في حالة السماح بمرور المركبات الشخصية (بما في ذلك سيارات الأجرة وأوبر وكريم) في يوم الرحلة ، فقد يكون المسافرون مسؤولين عن تأمين وسيلة النقل الخاصة بهم إلى المطار.

هذا النموذج ليس وسيلة لحجز أو شراء تذكرة في الوقت الحالي. لا تحتاج إلى الاتصال بنا بشكل منفصل لإبلاغنا باستكمالك نموذج طلب السفر .

بمجرد تأكيد رحلة (رحلات) العودة من الأردن إلى الولايات المتحدة ، سنتصل بك على أساس أسبقية التسجيل على نموذج طلب السفر الكامل الخاص بك مع تعليمات حول كيفية إجراء حجز رحلة الطيران وكيفية دفع التكاليف. قد تمتلئ المقاعد بسرعة.