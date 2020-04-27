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أيل ستؤجل الإنتاج المكثف لهواتف آيفون الرئيسية لعام 2020

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أيل ستؤجل الإنتاج المكثف لهواتف آيفون الرئيسية لعام 2020 أيل ستؤجل الإنتاج المكثف لهواتف آيفون الرئيسية لعام 2020

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن أشخاص مطلعين أن شركة أبل ستؤجل الإنتاج بشكل مكثف لطرزها الرئيسية من هواتف آيفون المقرر ظهورها في وقت لاحق هذا العام بنحو شهر، إذ أضعفت جائحة طلب المستهلكين عالميًا وعطلت نشاط التصنيع في كافة أنحاء آسيا.

وأضاف التقرير نقلًا عن مصادر أن أبل ماضية في خطط لإطلاق أربعة طرز جديدة من آيفون في وقت لاحق هذا العام.

وستكون الطرز الجديدة مزودة بقدرات اتصال الجيل الخامس التي من المتوقع أن تقلص زمن الاستجابة وتوفر اتصالا أكثر سرعة بالإنترنت.

أضاف تقرير وول ستريت جورنال أن أبل خفضت عدد الأجهزة التي تعتزم تصنيعها في النصف الثاني من العام الجاري بنحو عشرين بالمئة.

ولم ترد أبل حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

المشرق نيوز

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